NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lattice Semiconductor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Lattice Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56.51 USD wert. Bei einem Lattice Semiconductor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.770 Lattice Semiconductor-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (98.03 USD), wäre die Investition nun 173.47 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73.47 Prozent zugenommen.

Lattice Semiconductor war somit zuletzt am Markt 15.21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch