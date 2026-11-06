|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lattice Semiconductor-Performance im Blick
|
06.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lattice Semiconductor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Lattice Semiconductor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Lattice Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56.51 USD wert. Bei einem Lattice Semiconductor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.770 Lattice Semiconductor-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (98.03 USD), wäre die Investition nun 173.47 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73.47 Prozent zugenommen.
Lattice Semiconductor war somit zuletzt am Markt 15.21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lattice Semiconductor Corp.
Analysen zu Lattice Semiconductor Corp.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: Dow tiefer -- SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel kräftig nach. Der Dow zeigt sich mit einem Abschlag. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.