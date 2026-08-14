Lattice Semiconductor Aktie 946589 / US5184151042
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Lattice Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Lattice Semiconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Lattice Semiconductor-Papier an diesem Tag bei 88.33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.132 Lattice Semiconductor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.08.2026 145.40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128.43 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45.40 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Lattice Semiconductor belief sich zuletzt auf 18.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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