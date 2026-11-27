Vor 1 Jahr wurden Lattice Semiconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70.02 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 1.428 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (98.23 USD), wäre die Investition nun 140.29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 40.29 Prozent.

Lattice Semiconductor war somit zuletzt am Markt 13.93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch