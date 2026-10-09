NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Lattice Semiconductor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lattice Semiconductor-Papiers betrug an diesem Tag 79.67 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 125.518 Lattice Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 15’687.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 124.98 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56.87 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Lattice Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 18.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch