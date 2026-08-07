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Landstar System Aktie 57699 / US5150981018

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Landstar System-Performance 07.08.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landstar System von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Landstar System-Investment verlieren können.

Landstar System
145.58 CHF 1.06%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Landstar System-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 198.44 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Landstar System-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.039 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (177.06 USD), wäre das Investment nun 892.26 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10.77 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Landstar System bezifferte sich zuletzt auf 6.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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