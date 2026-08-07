Landstar System Aktie 57699 / US5150981018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Landstar System-Performance
|
07.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landstar System von vor 3 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Landstar System-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Landstar System-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 198.44 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Landstar System-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.039 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (177.06 USD), wäre das Investment nun 892.26 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10.77 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Landstar System bezifferte sich zuletzt auf 6.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!