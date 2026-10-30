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|Landstar System-Investment
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30.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 3 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Landstar System-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Landstar System-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 164.74 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Landstar System-Aktie investierten, hätten nun 6.070 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (141.37 USD), wäre die Investition nun 858.14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14.19 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Landstar System einen Börsenwert von 4.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Landstar System Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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