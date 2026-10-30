NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Landstar System-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 164.74 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Landstar System-Aktie investierten, hätten nun 6.070 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (141.37 USD), wäre die Investition nun 858.14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14.19 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Landstar System einen Börsenwert von 4.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch