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|Lohnendes Landstar System-Investment?
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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Landstar System-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Landstar System-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Landstar System-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Landstar System-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 79.75 USD. Bei einem Landstar System-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.254 Landstar System-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 148.02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 185.61 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 85.61 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Landstar System betrug jüngst 4.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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