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|Landstar System-Investment im Blick
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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Landstar System-Investment gewesen.
Die Landstar System-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 129.89 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Landstar System-Aktie investiert hat, hat nun 0.770 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130.41 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 22.10.2026 auf 169.39 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 30.41 Prozent vermehrt.
Landstar System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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