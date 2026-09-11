NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 5 Jahren eingefahren

Landstar System-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Landstar System-Anteile bei 161.60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.619 Landstar System-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 173.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107.49 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7.49 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Landstar System betrug jüngst 5.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch