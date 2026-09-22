Lancaster Colony Aktie 946355 / US5138471033
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lancaster Colony von vor einem Jahr angefallen
Investoren, die vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lancaster Colony-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 175.79 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lancaster Colony-Aktie investiert, befänden sich nun 56.886 Lancaster Colony-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers auf 102.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’830.82 USD wert. Mit einer Performance von -41.69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Lancaster Colony betrug jüngst 2.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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