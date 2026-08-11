NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lancaster Colony von vor 5 Jahren angefallen

Die Lancaster Colony-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 192.11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 52.054 Lancaster Colony-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lancaster Colony-Aktie auf 114.04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’936.18 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 40.64 Prozent.

Der Lancaster Colony-Wert an der Börse wurde auf 3.11 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch