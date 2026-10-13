Lancaster Colony Aktie 946355 / US5138471033
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Lancaster Colony eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Lancaster Colony-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Lancaster Colony-Anteile betrug an diesem Tag 134.32 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hätte, hätte er nun 74.449 Anteile im Depot. Die gehaltenen Lancaster Colony-Anteile wären am 12.10.2026 7’535.74 USD wert, da der Schlussstand 101.22 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24.64 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Lancaster Colony eine Marktkapitalisierung von 2.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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