Lancaster Colony Aktie 946355 / US5138471033
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20.10.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lancaster Colony von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lancaster Colony-Aktien gewesen.
Am 20.10.2025 wurde die Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lancaster Colony-Aktie bei 168.63 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.593 Lancaster Colony-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lancaster Colony-Aktie auf 104.86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62.18 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 37.82 Prozent verkleinert.
Lancaster Colony markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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