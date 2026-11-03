NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lancaster Colony-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das Lancaster Colony-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lancaster Colony-Aktie bei 162.09 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 61.694 Lancaster Colony-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 110.93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’843.73 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 6’843.73 USD entspricht einer negativen Performance von 31.56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lancaster Colony belief sich zuletzt auf 2.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch