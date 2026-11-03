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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lancaster Colony-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lancaster Colony-Aktien gewesen.
Das Lancaster Colony-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lancaster Colony-Aktie bei 162.09 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 61.694 Lancaster Colony-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 110.93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’843.73 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 6’843.73 USD entspricht einer negativen Performance von 31.56 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lancaster Colony belief sich zuletzt auf 2.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lancaster Colony Corp.
Analysen zu Lancaster Colony Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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