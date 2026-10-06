Lancaster Colony Aktie 946355 / US5138471033
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lancaster Colony-Investment von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Lancaster Colony-Aktie gebracht.
Lancaster Colony-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lancaster Colony-Anteile bei 174.96 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.716 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 568.64 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Anteils am 05.10.2026 auf 99.49 USD belief. Mit einer Performance von -43.14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Lancaster Colony jüngst 2.72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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