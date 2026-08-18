Lancaster Colony Aktie 946355 / US5138471033
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lancaster Colony von vor 10 Jahren gekostet
Bei einem frühen Lancaster Colony-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Das Lancaster Colony-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lancaster Colony-Anteile betrug an diesem Tag 130.08 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.769 Lancaster Colony-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88.22 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 17.08.2026 auf 114.76 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 11.78 Prozent.
Lancaster Colony erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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