NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lancaster Colony Aktionären eine Freude

Für das Jahr 2026 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony am 11.11.2026 eine Dividende in Höhe von 3.95 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 5.33 Prozent an. Somit schüttet Lancaster Colony insgesamt 108.76 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Lancaster Colony-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 5.08 Prozent aufgebessert.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Das Lancaster Colony-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 111.49 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2026 weist der Lancaster Colony-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3.46 Prozent auf. Die Dividendenrendite von Lancaster Colony zog im Vergleich zum Vorjahr somit an, denn damals betrug sie noch 2.17 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Lancaster Colony-Aktienkurs via NASDAQ um 31.80 Prozent gefallen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -24.69 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Lancaster Colony-Kurs.

Lancaster Colony- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 4.13 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3.70 Prozent hinzugewinnen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Lancaster Colony

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Lancaster Colony steht aktuell bei 2.972 Mrd. USD. Das Lancaster Colony-KGV beläuft sich aktuell auf 16.36. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Lancaster Colony einen Umsatz von 1.930 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 6.98 USD.

Redaktion finanzen.ch