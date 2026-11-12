Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’108 0.4%  SPI 21’259 0.3%  Dow 52’483 0.0%  DAX 26’695 0.1%  Euro 0.9234 -0.1%  EStoxx50 6’383 -0.2%  Gold 3’865 -3.1%  Bitcoin 59’582 -3.2%  Dollar 0.8347 0.2%  Öl 94.3 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405ABB1222171
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
S&P 500-Wert Automatic Data Processing-Aktie: Über diese Dividende können sich Automatic Data Processing-Aktionäre freuen
S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tapestry-Anleger freuen
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lancaster Colony Aktionären eine Freude
Lufthansa-Aktie im Blick: Beinahe-Unfall mit Swiss-Maschine in New York
Fresenius-Aktie und FMC-Aktie uneins: Verkauf von 13,4 Millionen FMC-Aktien bringt 524 Millionen Euro
Suche...
Plus500 Depot

Lancaster Colony Aktie 946355 / US5138471033

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lancaster Colony-Top-Dividende 12.11.2026 16:36:19

NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lancaster Colony Aktionären eine Freude

NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lancaster Colony Aktionären eine Freude

Lancaster Colony-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Lancaster Colony-Dividende aus.

Lancaster Colony
101.00 EUR 1.00%
Kaufen Verkaufen

Für das Jahr 2026 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony am 11.11.2026 eine Dividende in Höhe von 3.95 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 5.33 Prozent an. Somit schüttet Lancaster Colony insgesamt 108.76 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Lancaster Colony-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 5.08 Prozent aufgebessert.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Das Lancaster Colony-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 111.49 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2026 weist der Lancaster Colony-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3.46 Prozent auf. Die Dividendenrendite von Lancaster Colony zog im Vergleich zum Vorjahr somit an, denn damals betrug sie noch 2.17 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Lancaster Colony-Aktienkurs via NASDAQ um 31.80 Prozent gefallen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -24.69 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Lancaster Colony-Kurs.

Lancaster Colony- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 4.13 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3.70 Prozent hinzugewinnen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Lancaster Colony

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Lancaster Colony steht aktuell bei 2.972 Mrd. USD. Das Lancaster Colony-KGV beläuft sich aktuell auf 16.36. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Lancaster Colony einen Umsatz von 1.930 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 6.98 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lancaster Colony Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Lancaster Colony Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

14:48 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
14:13 Europäische Grossbanken im Wandel
11:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
09:49 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
09:03 SMI-Anlegern fehlt der Mut
11.11.26 Logo WHS Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?
11.11.26 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’787.83 19.42 SRPBPU
Short 16’101.91 13.81 SBSIBU
Short 16’741.33 8.68 SHBXBU
SMI-Kurs: 15’108.37 12.11.2026 16:19:27
Long 14’513.63 19.06 SYAOBU
Long 14’187.19 13.56 SYBDTU
Long 13’597.86 8.91 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
SMI mit neuem Rekordhoch -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Rot
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
Adecco-Aktie springt zweistellig an: Wachstum im dritten Quartal, zusätzliche Einsparungen geplant
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.