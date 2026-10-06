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Lakeland Financial Aktie 206067 / US5116561003

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Lukrativer Lakeland Financial-Einstieg? 06.10.2026 16:02:17

NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lakeland Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Lakeland Financial-Investment gewesen.

Lakeland Financial
58.31 USD -0.19%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lakeland Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Lakeland Financial-Anteile an diesem Tag 64.20 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 155.763 Lakeland Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’082.55 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Papiers am 05.10.2026 auf 58.31 USD belief. Mit einer Performance von -9.17 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Lakeland Financial-Wert an der Börse wurde auf 1.45 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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