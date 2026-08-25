NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lakeland Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 66.61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 150.128 Lakeland Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 60.22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’040.68 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 9.59 Prozent gleich.

Lakeland Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch