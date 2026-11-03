NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Lakeland Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lakeland Financial-Aktie bei 57.59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Lakeland Financial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.736 Lakeland Financial-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 107.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61.84 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 7.38 Prozent gleich.

Lakeland Financial wurde am Markt mit 1.48 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch