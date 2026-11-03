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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Lakeland Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Lakeland Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lakeland Financial-Aktie bei 57.59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Lakeland Financial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.736 Lakeland Financial-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 107.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61.84 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 7.38 Prozent gleich.
Lakeland Financial wurde am Markt mit 1.48 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lakeland Financial Corp.
Analysen zu Lakeland Financial Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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