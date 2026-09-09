NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KLA-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das KLA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das KLA-Papier bei 91.77 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die KLA-Aktie investierten, hätten nun 10.896 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 2’059.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188.98 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 105.92 Prozent vermehrt.

KLA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 242.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch