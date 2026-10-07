NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das KLA-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das KLA-Papier an diesem Tag bei 108.47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 92.188 KLA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’203.44 USD, da sich der Wert eines KLA-Anteils am 06.10.2026 auf 197.46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 82.03 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von KLA belief sich jüngst auf 268.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch