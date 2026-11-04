NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die KLA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 119.35 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die KLA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.838 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 130.88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 156.20 USD belief. Damit wäre die Investition um 30.88 Prozent gestiegen.

KLA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 199.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch