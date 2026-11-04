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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KLA-Aktie Investoren gebracht.
Die KLA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 119.35 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die KLA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.838 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 130.88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 156.20 USD belief. Damit wäre die Investition um 30.88 Prozent gestiegen.
KLA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 199.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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