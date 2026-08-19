KLA Aktie 945590 / US4824801009
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KLA von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in KLA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 19.08.2023 wurde die KLA-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das KLA-Papier bei 47.80 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20.922 KLA-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 194.79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’075.45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 307.54 Prozent vermehrt.
Der KLA-Wert an der Börse wurde auf 270.25 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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