Heute vor 10 Jahren wurde die KLA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8.23 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das KLA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12.155 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 1’624.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 133.65 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1’524.53 Prozent zugenommen.

KLA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 190.07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch