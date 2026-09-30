NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 30.09.2016 wurde die KLA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6.97 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 143.451 KLA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 28’192.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196.53 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2’719.25 Prozent zugenommen.

KLA wurde am Markt mit 247.02 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch