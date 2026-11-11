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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KLA-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde die KLA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das KLA-Papier bei 53.43 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 18.718 KLA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 152.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’863.64 USD wert. Damit wäre die Investition um 186.36 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete KLA eine Marktkapitalisierung von 196.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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