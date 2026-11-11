NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die KLA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das KLA-Papier bei 53.43 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 18.718 KLA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 152.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’863.64 USD wert. Damit wäre die Investition um 186.36 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete KLA eine Marktkapitalisierung von 196.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch