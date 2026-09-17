NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine JetBlue Airways-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit JetBlue Airways-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das JetBlue Airways-Papier bei 5.07 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die JetBlue Airways-Aktie investierten, hätten nun 19.724 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 84.81 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Papiers am 16.09.2026 auf 4.30 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15.19 Prozent eingebüsst.

Am Markt war JetBlue Airways jüngst 1.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch