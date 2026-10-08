NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine JetBlue Airways-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das JetBlue Airways-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17.39 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das JetBlue Airways-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.750 JetBlue Airways-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 3.97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22.83 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 77.17 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von JetBlue Airways belief sich jüngst auf 1.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch