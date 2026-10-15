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JetBlue Airways Aktie 1381837 / US4771431016

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Frühe Investition 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in JetBlue Airways gewesen.

JetBlue Airways
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Heute vor 1 Jahr wurde die JetBlue Airways-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die JetBlue Airways-Anteile bei 4.95 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die JetBlue Airways-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 202.020 JetBlue Airways-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der JetBlue Airways-Aktie auf 3.01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 608.08 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39.19 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von JetBlue Airways belief sich zuletzt auf 1.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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