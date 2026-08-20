NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor einem Jahr bedeutet

Am 20.08.2025 wurden JetBlue Airways-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das JetBlue Airways-Papier bei 5.14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’945.525 JetBlue Airways-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2026 9’533.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 4.67 Prozent verkleinert.

JetBlue Airways wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch