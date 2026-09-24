JetBlue Airways Aktie 1381837 / US4771431016
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JetBlue Airways von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in JetBlue Airways-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 24.09.2023 wurde die JetBlue Airways-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4.52 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die JetBlue Airways-Aktie investierten, hätten nun 221.239 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 4.39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 971.24 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2.88 Prozent.
Der Börsenwert von JetBlue Airways belief sich zuletzt auf 1.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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