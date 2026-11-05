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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JetBlue Airways von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in JetBlue Airways-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 10 Jahren wurde die JetBlue Airways-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die JetBlue Airways-Aktie bei 17.01 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das JetBlue Airways-Papier investiert hätte, befänden sich nun 58.789 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 3.56 USD gerechnet, wäre die Investition nun 209.29 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 209.29 USD entspricht einer negativen Performance von 79.07 Prozent.
JetBlue Airways markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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