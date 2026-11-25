Heute vor 10 Jahren wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das JB Hunt Transportation Services-Papier bei 93.94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.645 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 2’378.86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 223.47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 137.89 Prozent.

JB Hunt Transportation Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch