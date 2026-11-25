|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentables JB Hunt Transportation Services-Investment?
|
25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JB Hunt Transportation Services-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in JB Hunt Transportation Services eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das JB Hunt Transportation Services-Papier bei 93.94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.645 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 2’378.86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 223.47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 137.89 Prozent.
JB Hunt Transportation Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Analysen zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.