J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|JB Hunt Transportation Services-Investition
|
07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in JB Hunt Transportation Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das JB Hunt Transportation Services-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie betrug an diesem Tag 140.00 USD. Bei einem JB Hunt Transportation Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.714 JB Hunt Transportation Services-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 161.38 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Papiers am 06.10.2026 auf 225.93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61.38 Prozent vermehrt.
JB Hunt Transportation Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21.50 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Analysen zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI begab sich auf Richtungssuche -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.