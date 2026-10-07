NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das JB Hunt Transportation Services-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie betrug an diesem Tag 140.00 USD. Bei einem JB Hunt Transportation Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.714 JB Hunt Transportation Services-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 161.38 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Papiers am 06.10.2026 auf 225.93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61.38 Prozent vermehrt.

JB Hunt Transportation Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21.50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch