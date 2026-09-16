J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in JB Hunt Transportation Services-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit JB Hunt Transportation Services-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die JB Hunt Transportation Services-Aktie letztlich bei 194.36 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investierten, hätten nun 0.515 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 140.49 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Papiers am 15.09.2026 auf 273.05 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +40.49 Prozent.
Der Marktwert von JB Hunt Transportation Services betrug jüngst 25.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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