NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit JB Hunt Transportation Services-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die JB Hunt Transportation Services-Aktie letztlich bei 194.36 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investierten, hätten nun 0.515 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 140.49 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Papiers am 15.09.2026 auf 273.05 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +40.49 Prozent.

Der Marktwert von JB Hunt Transportation Services betrug jüngst 25.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch