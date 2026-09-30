NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die JB Hunt Transportation Services-Aktie an diesem Tag 81.14 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 123.244 Anteilen. Die gehaltenen JB Hunt Transportation Services-Anteile wären am 29.09.2026 28’257.33 USD wert, da der Schlussstand 229.28 USD betrug. Die Steigerung von 10’000 USD zu 28’257.33 USD entspricht einer Performance von +182.57 Prozent.

Der JB Hunt Transportation Services-Wert an der Börse wurde auf 21.24 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch