J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in JB Hunt Transportation Services eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die JB Hunt Transportation Services-Aktie an diesem Tag 81.14 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 123.244 Anteilen. Die gehaltenen JB Hunt Transportation Services-Anteile wären am 29.09.2026 28’257.33 USD wert, da der Schlussstand 229.28 USD betrug. Die Steigerung von 10’000 USD zu 28’257.33 USD entspricht einer Performance von +182.57 Prozent.
Der JB Hunt Transportation Services-Wert an der Börse wurde auf 21.24 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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