Am 25.11.2025 wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 80.93 USD wert. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 123.564 Ionis Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’682.19 USD, da sich der Wert einer Ionis Pharmaceuticals-Aktie am 24.11.2026 auf 29.80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 63.18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch