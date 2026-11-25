|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ionis Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 25.11.2025 wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 80.93 USD wert. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 123.564 Ionis Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’682.19 USD, da sich der Wert einer Ionis Pharmaceuticals-Aktie am 24.11.2026 auf 29.80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 63.18 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ionis Pharmaceuticals Inc
Analysen zu Ionis Pharmaceuticals Inc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.