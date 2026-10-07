Ionis Pharmaceuticals Aktie 30877188 / US4622221004
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Ionis Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Ionis Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 46.39 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21.556 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 948.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44.00 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5.15 Prozent eingebüsst.
Ionis Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 7.20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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