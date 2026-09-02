Ionis Pharmaceuticals Aktie 30877188 / US4622221004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Ionis Pharmaceuticals-Investition?
|
02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 02.09.2025 wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 57.49 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 173.943 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 59.88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’415.72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.16 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Ionis Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 10.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ionis Pharmaceuticals Inc
Analysen zu Ionis Pharmaceuticals Inc
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.