NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient

Am 02.09.2025 wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 57.49 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 173.943 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 59.88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’415.72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.16 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Ionis Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 10.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch