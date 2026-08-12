NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ionis Pharmaceuticals-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ionis Pharmaceuticals-Aktie bei 40.22 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 248.633 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 13’779.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55.42 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 37.79 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 9.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch