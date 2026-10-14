Ionis Pharmaceuticals Aktie 30877188 / US4622221004
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ionis Pharmaceuticals-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ionis Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34.49 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Ionis Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 289.939 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’287.62 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Anteils am 13.10.2026 auf 42.38 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 22.88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 7.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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