NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Ionis Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Ionis Pharmaceuticals-Papier letztlich bei 41.21 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.427 Ionis Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ionis Pharmaceuticals-Papiers auf 56.71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137.61 USD wert. Das entspricht einem Plus von 37.61 Prozent.

Der Ionis Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 9.66 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch