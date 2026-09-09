Ionis Pharmaceuticals Aktie 30877188 / US4622221004
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Ionis Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Ionis Pharmaceuticals-Papier letztlich bei 41.21 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.427 Ionis Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ionis Pharmaceuticals-Papiers auf 56.71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137.61 USD wert. Das entspricht einem Plus von 37.61 Prozent.
Der Ionis Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 9.66 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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