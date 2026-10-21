NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Ionis Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28.07 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3.563 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 161.74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45.40 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61.74 Prozent angewachsen.

Ionis Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch