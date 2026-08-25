NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuitive Surgical von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Intuitive Surgical-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 468.44 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 21.347 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 373.57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’974.77 USD wert. Damit wäre die Investition um 20.25 Prozent gesunken.

Der Intuitive Surgical-Wert an der Börse wurde auf 134.05 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch