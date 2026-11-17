Heute vor 1 Jahr wurden Trades Intuitive Surgical-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 546.71 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 18.291 Intuitive Surgical-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’006.99 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Papiers am 16.11.2026 auf 437.75 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -19.93 Prozent.

Zuletzt verbuchte Intuitive Surgical einen Börsenwert von 153.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch