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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intuitive Surgical-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Intuitive Surgical gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Intuitive Surgical-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 546.71 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 18.291 Intuitive Surgical-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’006.99 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Papiers am 16.11.2026 auf 437.75 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -19.93 Prozent.
Zuletzt verbuchte Intuitive Surgical einen Börsenwert von 153.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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