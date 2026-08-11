Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuitive Surgical von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Intuitive Surgical-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 11.08.2021 wurde die Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 331.88 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Intuitive Surgical-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.301 Intuitive Surgical-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 393.38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118.53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.53 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical bezifferte sich zuletzt auf 133.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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