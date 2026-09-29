Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Intuitive Surgical-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Intuitive Surgical-Papier an diesem Tag bei 292.29 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.421 Intuitive Surgical-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’419.10 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Papiers am 28.09.2026 auf 414.79 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +41.91 Prozent.
Der Intuitive Surgical-Wert an der Börse wurde auf 142.86 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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