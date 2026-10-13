Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Intuitive Surgical eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 13.10.2016 wurde das Intuitive Surgical-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Intuitive Surgical-Papier an diesem Tag 79.27 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.261 Intuitive Surgical-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 427.64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 539.47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +439.47 Prozent.
Intuitive Surgical war somit zuletzt am Markt 149.91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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