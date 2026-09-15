Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Intuitive Surgical-Anlage
|
15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Intuitive Surgical eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Intuitive Surgical-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 76.02 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 131.542 Intuitive Surgical-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 49’715.14 USD, da sich der Wert einer Intuitive Surgical-Aktie am 14.09.2026 auf 377.94 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 397.15 Prozent.
Am Markt war Intuitive Surgical jüngst 130.67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc
Analysen zu Intuitive Surgical Inc
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- SMI gibt nach -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während der deutsche Leitindex ebenfalls nachgibt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.