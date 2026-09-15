NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Intuitive Surgical-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 76.02 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 131.542 Intuitive Surgical-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 49’715.14 USD, da sich der Wert einer Intuitive Surgical-Aktie am 14.09.2026 auf 377.94 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 397.15 Prozent.

Am Markt war Intuitive Surgical jüngst 130.67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch